Veriženje blokov se odlično ujema z napravami IoT

Analitiki družbe Gartner menijo, da je povezava internetnih stvari (IoT) s tehnologijo veriženja blokov (blockchain) ena najbolj perspektivnih možnosti za izkoristek priložnosti in inovacije v poslovanju, ki jih nudita obeh novih tehnologij.

Sodeč po nedavni raziskavi, ki so jo opravili med 500 ameriškimi podjetji s projekti IoT, pravzaprav ne moremo več govoriti o perspektivi v prihodnosti ampak o realnosti, ki dobiva mesto že v današnjem poslovnem okolju. Med vprašanimi je kar tri četrtine takih, ki so veriženje blokov že uporabili ali pa nameravajo rešitve implementirati do konca leta 2020.

Podobno je tudi v drugi smeri, kjer je 86% podjetij, ki pripravljajo ali že implementirajo veriženje blokov v projekte vključilo tudi naprave IoT. Pri Gartnerju so sicer povezovanje obeh segmentov sicer napovedovali že nekaj časa, vendar zdaj ugotavljajo, da se razvoj in vpeljava v prakso dogaja hitreje, kot so pričakovali.

Raziskava je pokazala, da 63% podjetij meni, da bo povezava naprav IoT in veriženja blokov prispevala k večji varnosti in zaupanju v podatke, predvsem v primerih, ko se ti izmenjujejo med različnimi poslovnimi subjekti, zelo pogosto takimi, ki nimajo medsebojnih pogodb ali neposrednih poslovnih stikov.

53% vprašanih meni, da bo tovrstna kombinacija tehnologij povečala poslovno učinkovitost in zmanjšala operativne stroške. 43% vprašanih v svojih projektih vidi nove poslovne priložnosti in možnost povečanja prodaje izdelkov ter storitev. 37% vprašanih ob tem meni, da bo kombinacija naprav IoT in veriženja blokov izboljšala uporabniško izkušnjo deležnikov v poslovnih procesih, zlati pri izmenjavi podatkov.

Gartner kot poslovni primer navaja logistiko, čeprav se intrgecaija dogaja v različnih gospodarskih panogah. V logistiki je odmeven primer družbe FedEx, ki od leošnjega leta promovira »logistiko zasnovano na senzorjih«. Pri svojih pošiljkah so za zdaj pilotsko zaleči uporabljati dva tipa tipal. Prvi zagotavlja geografsko lokacijo pošiljke, drugi pa samodejno posreduje podatke o pošiljki v evidenco povezano z veriženjem blokov.

Tam, kjer gre za posebne tovore, poleg lokacije zbirajo tudi druge koristne podatke, kot je na primer temperatura tovora, vibracije in informacije, ali je prišlo do nepoooblaščenega odpiranja pošiljk (kontejnerjev).

Gartner pa ni edini, ki napoveduje svetlo prihodnost za kombinacijo uporabe tehnologij IoT in blockchain. Juniper Research je tako objavil projekcijo, da bodo tovrstne rešitve v naslednjih petih letih podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane, prihranilo kar 131 milijard dolarjev, v dobršni meri kot učinkovit način za preprečevanje zlorab in goljufij.

Kljub spodbudnim napovedim nove tehnologije s sabo zagotovo prinašajo tudi tveganja. Gartner opozarja predvsem na pomanjkanje trdnih standardov, kar pomeni, da bodo danes razvite rešitve morale biti jutro nadgrajene. Izračunali so, da bo do leta 2024 kar 80% podjetij morali nadgraditi tehnologije, ki jih danes implementirajo pri povezovanju naprav IoT in veriženju blokov. Tako obdobje negotovosti bo trajalo vsaj 10 let, zato dober razmislek kdaj in kako stopiti na ta vlak najbrž ni odveč.