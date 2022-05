Vendarle se obetajo iPhoni z USB-C

Apple bo vendarle popustil željam uporabnikov in pritiskom Evropske komisije, saj naj bi že leta 2023 izdal prve iphone, ki bodo imeli priključek USB-C. Po neuradnih podatkih Bloomberga razvoj že poteka.

Da bo Apple slej ali prej popustil in nehal trmasto vztrajati pri priključku Lightning, je jasno že zaradi drugih naprav iz njegovega ekosistema, ki USB-C že imajo. To so na primer maci in ipadi. Prav tako je Evropska komisija že večkrat izrazila pričakovanje, da se uvede enotni polnilnik (po standardu USB-C), kar zahtevajo tudi evropski poslanci. Od nekdanjega kaosa priključnih standardov smo prispeli do dveh: USB-C, ki ga imajo vsi telefoni razen Applovih, in Lightning.

Veliko poenotenje bo prispelo najprej v letu 2023, morda pa leto kasneje. Letošnji novi iphoni bodo torej še vedno uporabljali Lightning. Ko bodo prihodnje leto izšli novi, bo Apple izdal tudi adapterje, da bo možno obstoječo dodatno opremo še vedno uporabljati tudi z novimi telefoni. Možno je tudi, da bo Apple izdal iPhone z USB-C le v Evropi, drugod pa bo obdržal stari standard. Odvisno je tudi od tega, ali bo EU uspela zakonsko urediti situacijo ali pa bo ostalo le pri željah.

Apple sicer že od leta 2011 uporablja Lightning, ki je za današnje razmere zastarel. Omenimo le, da je hitrost prenosa podatkov prek njega primerljiva s hitrostjo starega USB 2.0, 480 Mb/s, medtem ko zadnji USB-C zmore kar 40 Gb/s. Pri prenosu video datotek je to resna omejitev.

V letih 2007-2011 je Apple uporabljal še en svoj izum - 30-pinski priključek iPod.

