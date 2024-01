Objavljeno: 10.1.2024 06:00

Vemo, kdo je v Iranu podtaknil Stuxnet!

Pred štirinajstimi leti je naslovnice polnil virus Stuxnet, ki je bil odgovoren za veliko sabotažo iranskega jedrskega programa. Virus je vplival na Siemensove programljive logične krmilne enote (PLC), ki so krmilile centrifuge za bogatenje urana v obratu v iranskem Natancu. Čeprav računalniški sistemi v Natancu niso bili povezani v internet, je virus nekako našel pot vanje – bržkone prek ključka USB – in povzročil prvo dokumentirano veliko škodo na strojni opremi zaradi programskega virusa. Sedaj vemo več. Vemo, da je virus podtaknil nizozemski inženir Erik van Sabben.

Nove informacije je objavil nizozemski časnik Volkskrant, ki je od leta 2019 podrobno preiskoval ozadje zgodbe. Tedaj so končali prvo preiskavo, v kateri so ugotovili, da sta bili v infiltracijo Natanca vpleteni nizozemska obveščevalna služba AIVD in njena vojaška sestra MIVD. Zgodba pa ima sedaj akterja.

Van Sabben je delal za prevozniško podjetje TTS v Dubaju, nato v podjetju Arab Al-Jaber Group, potem pa se je vrnil v TTS. Z Iranom je imel tesne povezave, saj je podjetje tam opravljalo vzdrževalna dela, hkrati pa je tudi njegova žena Iranka. AIVD je van Sabbna v svoje vrste privabil že leta 2005, nato pa je konec leta 2008 med potovanjem po Iranu v Natanc prenesel virus. Ni še jasno, ali je to storil na ključku USB ali na okuženih vodnih črpalkah. Tudi ne vemo, ali je van Sabben vedel, da tihotapi virus, zagotovo pa je bil seznanjen, da sodeluje v operaciji za sabotažo.

Takoj po akciji je zapustil Iran, kar njegova žena opisuje kot nenavadne dogodke. Vztrajal je, da takoj odideta iz države, kar je bilo nenavadno. V državi sta bila nameravala ostati deset dni, da bi obiskala tudi njeno družino. Iran sta nato zapustila, a je dva tedna pozneje van Sabben umrl v prometni nesreči v Dubaju, ko je izgubil nadzor nad svojim motorjem in se prevrnil.

Kasneje so se novejše verzije Stuxneta širile same in niso potrebovale človeške mule. Stuxnet so razvili Američani (CIA) in Izraelci (Mossad). Nizozemske tajne službe vztrajajo, da so jih Američani izrabili in da niso vedeli, da bo van Sabben virus prenesel v Natanc. Vedeli pa so, da so del akcije za sabotažo. Politiki o dogodku niso bili obveščeni, trdijo.

