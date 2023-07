Velike večine klasičnih videoiger ni možno legalno kupiti

Ni presenetljivo, da je stare igre čedalje teže dobiti, a sedaj imamo tudi dokaz za to. V ZDA so izvedli sistematično raziskavo o komercialni dostopnosti starejših videoiger, ki je pokazala temne obete. Že danes je 87 odstotkov klasičnih videoiger kritično ogroženih, v prihodnosti pa bi se lahko popolnoma izgubile.

Predstavljajmo si, da si želimo ogledati neki starejši film, za kar bi bila edina možnost predvajanje kasete VHS. To bi pomenilo, da moramo najprej tako kaseto najti, nato pa imeti še vso potrebno strojno opremo za njeno predvajanje. In če kasete nimamo sami, jo ima morda knjižnica, sicer smo v težavah. Situacija s klasičnimi videoigrami je točno taka.

Le 13 odstotkov teh iger je možno legalno kupiti in enostavno zagnati. Za vse ostale igre se je treba zateči k domiselnim poizkusom, v skrajnem primeru kar k piratiziranju. Domiselni poizkusi pa obsegajo zbirateljske zbirke, knjižnice v različnih krajih in podobno.

Zanimivo je, da knjižnice lahko posojajo knjige, glasbo in filme, pri igrah pa se zatakne. Založniki so dolgo lobirali proti temu in to je eden izmed razlogov, da je stare igre dandanes tako težko dobiti. Če ne bomo ukrepali, se lahko era izgubljenih nemih filmov ponovi z zgodnjimi videoigrami. To bi bila nepredstavljiva škoda za zanamce.

