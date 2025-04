Objavljeno: 1.4.2025 06:00

Velike blagovne znamke oglašujejo na X, da se izognejo Muskovi jezi

Na platformi X, nekdanjem Twitterju, številne svetovno znane blagovne znamke vztrajajo pri minimalnem oglaševanju, a ne zaradi donosnosti, temveč da bi se izognile jezi Elona Muska.

Prihodki platforme X naj bi letos dosegli 2,3 milijarde dolarjev, kar je več kot lani, a še vedno precej manj kot 4,1 milijarde, kolikor jih je platforma ustvarila leta 2022, preden jo je prevzel Musk. Po podatkih podjetja Sensor Tower je bilo oglaševanje v ZDA v prvih dveh mesecih leta 2025 nižje za 2 % v primerjavi z enakim obdobjem lani, kljub vrnitvi oglaševalcev, kot sta Hulu in Unilever.

Nekateri oglaševalci, so sicer znova aktivni na X, a se je njihova poraba drastično zmanjšala, v primeru American Express kar za 80 % v primerjavi z letom 2022. A razlog za to ni le denar. Za kulisami namreč potekajo tihi dogovori. Velike oglaševalske agencije, kot so WPP, Omnicom, Interpublic Group in Publicis, so se začele dogovarjati pogodbah, kjer se zakup oglasnih mest opravi vnaprej. Podrobnosti niso znane, saj tako agencije kot X zavračajo komentarje. A jasno je nekaj, v oglaševalski industriji vlada napetost. X je lani vložil protimonopolno tožbo proti Global Alliance for Responsible Media, ki združuje blagovne znamke in oglaševalske agencije. Musk jih obtožuje usklajenega bojkota pod krinko zagotavljanja varnosti blagovnih znamk. K temu se je pridružil tudi republikansko vodeni odbor ameriškega kongresa, ki preiskuje domnevno zlorabo moči.

Po začetku tožbe so se pri agenciji GroupM (v okviru WPP) nekateri zaposleni začeli izogibati omembi X v pisnih komunikacijah ali videoklicih, zaradi strahu pred pravnimi posledicami. Medtem se tudi oglaševalski svet ne more popolnoma osredotočiti, načrtovana 13 milijard dolarjev vredna združitev med Omnicomom in Interpublic Group je bila znova preložena, tokrat zaradi dodatnega preverjanja s strani ameriških regulatorjev.