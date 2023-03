Velikan Alibaba se bo razcepil v šest podjetij

Kitajsko podjetje Alibaba, ki je zaslovelo po svoji spletni trgovini, se je odločilo, da se bo razcepilo v šest samostojnih družb. Za ta korak so se lastniki odločili, ker želijo na ta način doseči večjo agilnost in poseči po novih poslovnih priložnostih, ki jih zaradi sedanje velikosti in organizacije ne morejo doseči.

Svetovne borze so se na najavljeni korak zelo dobro odzvale in vrednost delnic družbe je zrasla za 14% na borzi v New Yorku in 13% v Hong Kongu. Treba pa je povedati, da je vrednost delnic skupine Alibaba od leta 2020 zdrsnila kar za 70%, kot posledica gospodarskih in političnih trenj med zahodom in Kitajsko.

Najpomembnejše izmed novih podjetij bo skupina Cloud Intelligence Group, dosedanji Alibaba Cloud, ki bo samostojno nastopala pri ponudbi storitev v oblaku. Za to je že jasno, da bodo dosedanji lastniki iskali dodatni kapital z vstopom na borze. Glavni cilj je, da bi s ponudbo storitev v oblaku povečali svetovni delež. Na Kitajskem in jugovzhodni Aziji so itak že zdaj eden od treh največjih ponudnikov.

Spletna trgovina Alibaba.com in mednarodni AliExpress bosta odslej pripadala skupini Global Digital Business Group. Taobao Tmall Business Group se bo ukvarjal z elektronskim trgovanjem, Local Services Group bo ponujal ponuja digitalne zemljevide in povezane storitve, Cainiao Smart Logistics se bo ukvarjal s transporti, Digital Media and Entertainment Group pa z digitalnimi mediji. Vsi razen družbe Taobao bodo delovali tržno, z lastnimi vodstvi, Taobao pa bo ostal za zdaj v 100% lasti Alibabe.