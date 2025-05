Velika Britanija svari pred polnjenjem telefonov v kitajskih električnih vozilih

V zadnjem času so se pojavile resne skrbi glede varnosti podatkov pri uporabi kitajskih električnih vozil (EV), zlasti med zaposlenimi v obrambni industriji. Britanska obrambna podjetja, vključno z globalnimi velikani, kot sta Lockheed Martin in Thales, so svojim zaposlenim svetovala, naj se izogibajo povezovanju mobilnih telefonov s kitajskimi EV-ji, bodisi prek Bluetootha bodisi prek polnilnih kablov. Razlog za to so strahovi pred morebitnim vohunjenjem in krajo občutljivih podatkov.

Sodobna električna vozila so opremljena z naprednimi tehnologijami, kot so kamere, mikrofon, Wi-Fi in možnostmi za posodobitve na daljavo. Te funkcije omogočajo zbiranje in prenos velike količine podatkov, kar predstavlja potencialno tveganje za kibernetsko varnost. Zlasti zaskrbljujoča je možnost, da bi lahko tuje obveščevalne službe, predvsem iz Kitajske in Rusije, izkoristile te tehnologije za pridobivanje zaupnih informacij.

Kitajska zakonodaja, zlasti Zakon o nacionalni obveščevalni dejavnosti iz leta 2017, zahteva od podjetij, da sodelujejo z državnimi obveščevalnimi službami. To pomeni, da bi lahko kitajski proizvajalci vozil, kot je XPeng, bili prisiljeni posredovati zbrane podatke kitajskim oblastem. Čeprav ni javno dostopnih dokazov, da so bila kitajska vozila uporabljena za vohunjenje, strokovnjaki opozarjajo na možnost zlorabe teh tehnologij.

Britansko Ministrstvo za obrambo je uvedlo ukrepe za zaščito pred morebitnimi grožnjami, ki jih predstavljajo napredne tehnologije v vozilih. Ti ukrepi vključujejo prepoved parkiranja kitajskih EV-jev v bližini občutljivih objektov, prepoved povezovanja službenih telefonov z vozili in opozorila pred razpravami o službenih zadevah v vozilih. Čeprav ni centralno določenih omejitev za uporabo kitajskih vozil, posamezne obrambne organizacije lahko uvedejo strožje ukrepe.

Kitajski proizvajalci, kot je XPeng, zanikajo kakršne koli nepravilnosti in trdijo, da spoštujejo zakonodajo o varstvu podatkov v Združenem kraljestvu in EU. Kljub temu pa strokovnjaki svetujejo previdnost pri povezovanju osebnih naprav z vozili, zlasti za posameznike, ki delajo na občutljivih področjih.