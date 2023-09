Objavljeno: 7.9.2023 07:00

Velika Britanija popustila tehnološkim velikanom, šifriranje ostaja

Velika Britanija se je uklonila pritisku tehnoloških velikanov, ki so zagrozili z odhodom oziroma umikom storitev, če bi se začel izvajati zakon o obveznem pregledovanju vseh sporočil na platformah za hipno sporočanje. WhatsApp je bil že pripravljen, da se poslovi, saj bi moral razstaviti svoje šifriranje od pošiljatelja do prejemnika. Sedaj se to ne bo zgodilo.

Regulator Ofcom bo zahteval, da morajo podjetja pregledovati vse dogajanje na svojem omrežju šele ko bo nared primerna tehnologija, so sporočili z vlade. Kar morda ne bo nikoli. Množično prestrezanje in pregledovanje vsebine bo nujno le, kjer bo tehnologija tega sposobna z dovolj visoko natančnostjo, učinkovitostjo in selektivnostjo, da bo šlo res za boj proti zlorabam otrok in ne prestrezanje vse poprek.

Ko je bila Velika Britanija napovedala novo zakonodajo, so se Meta, Signal in drugi takoj oglasili, da gre za de facto prepoved šifriranja oziroma nujno vgradnjo stranskih vrat. Taka zamisel je slaba zaradi več razlogov, predvsem pa ne dosega ciljev. Sedaj so nekoliko pomirjeni, a še vedno čakajo na trdna zagotovila. Iz X so sporočili, da je to korak v pravo smer, a še ne predstavlja zmage.

Digitalni svet je drugačen od analognega. Če namerno oslabimo šifriranje, je to nemogoče nadzorovati. Morda so zamisli res plemenite, da bi to uporabljala le država za preprečevanje zlorab otrok, a to je neizvedljivo. Vsako ranljivost je možno izkoristiti in tega bi se lotila nepregledna množica napadalcev in tudi drugih držav. Šifriranje v digitalnem svetu ni primerljivo z zaklepanjem hiše, ki mora biti le dovolj dobro. Šifriranje mora biti matematično nezlomljivo.

Financial Times