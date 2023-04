Velika Britanija: Microsoft ne sme prevzeti Activisiona

Britanski varuh konkurence je po pričakovanjih odločil, da je Microsoftov prevzem Activisiona nedovoljen. V megaprevzemu bi programski gigant za založnika iger odštel 69 milijard dolarjev, a to bi pomembno zmanjšalo konkurenco, je presodil Competition and Markets Authority (CMA). Edini način, da se te škodljive posledice preprečijo, je prepoved prevzema.

Ključna težava je Microsoftova prisotnost na trgu iger, kjer ima že sedaj od 60 do 70 odstotkov trga. Prevzem Activisiona bi povzročil dodatno koncentracijo. Microsoft bi tedaj lahko Activisionove naslove omejil na svojo platformo. Čeprav so z Nvidio in drugimi manjšimi ponudniki igranja v oblaku v zadnjih tednih podpisali več zavez, s katerimi so želeli prepričati regulatorje, to ni zadostovalo. Niti zaveza, da bo Call of Duty ostal dostopen na drugih platformah, ni bila dovolj.

CMA je ocenil, da bi zaveze predstavljale dodatno obremenitev nadzornih agencij, ki bi morale preverjati spoštovanje pravil. Prepoved prevzema pa bo omogočila trgu, da še naprej oblikuje ponudbo iger v oblaku brez državnih posegov ali nadzor.

Microsoft je dejal, da se bo na odločitev pritožil. Dodali so, da odločitev predstavlja pragmatično rešitev, ki odvrača investicije v Veliko Britanijo. Microsoft sicer še vedno lahko prevzame Activision, a bi to pomenilo precej težav pri poslovanju na Otoku. Medtem ko so v Braziliji in na Japonskem prevzem odobrili, ga bo Evropska komisija v naslednjih tednih, v ZDA pa Zvezna komisija za trgovino s tožbo prevzemu nasprotuje.