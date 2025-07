Velika Britanija bi lahko popustila in Applu dovolila šifriranje v oblaku

Prednosti umetne inteligence so mnogotere in števila opravila nam poenostavi in pohitri, ni pa to samoumevno. V najnovejši raziskavi za METR (Model Evaluation and Threat Research) so ugotovili, da se storilnost razvijalcev odprtokodne programske opreme ob uporabi orodij umetne inteligence zmanjša. Pisanje kode se je upočasnilo za 19 odstotkov!