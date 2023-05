Vedno več novic napiše umetna inteligenca

Vse več medijskih hiš uporablja umetno inteligenco za pisanje člankov.

Urednik novičarskega spletišča VentureBeat, Michael Nuñez, je za Bloomberg povedal, da njihovi novinarji uporabljajo Microsoftov Bing Chat za pomoč pri urejanju in pisanju zgodb. Novinarje spodbujajo, naj v članke vključijo čim več stavkov, ki jih je napisala umetna inteligenca, pod pogojem, da so natančni in jih je moč preveriti. S tehnologijo imajo dodatno osebo v ekipi, pravi Nuñez. Omogoča jim, da povzamejo vsebino v nekaj sekundah namesto urah. VentureBeat ne označi vsebine, ki jo je ustvarila umetna inteligenca. Vseeno pri spletišču zagotavljajo, da novinarjev ne nameravajo v celoti zamenjati z umetno inteligenco.

Podobno so že januarja pri spletišču CNET priznali, da so uporabljali umetno inteligenco pri pripravi celotnih finančnih člankov z razlagami. Ker Bing Chat, ChatGPT, Google Bard in drugi pripomočki s področja generativne umetne inteligence postajajo vse bolj priljubljeni kot ustvarjalno orodje, se poraja vrsta vprašanj glede plagiatorstva, zaupanja ter nevarnosti, da bi tehnologija v prihodnosti popolnoma nadomestila človeka na področju ustvarjalnega pisanja.

Pri reviji Monitor še vedno prisegamo na človeško delo, je pa dejstvo, da se svet revolucionarno spreminja. Umetna inteligenca ni nujno zla, dober primer je njena uporaba pri novičarski aplikaciji Artifact, ki so jo razvili snovalci družabnega omrežja Instagram in ki uporabnikom z njeno pomočjo pred branjem celotnega članka ponudi kratek povzetek vsebine.