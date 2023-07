Večino zaposlenih zamenjal z umetno inteligenco

Indijsko podjetje Dukaan je 90 odstotkov zaposlenih v enoti za pomoč uporabnikom zamenjalo z umetno inteligenco. Čeprav so število zaposlenih drastično zmanjšali, so se hitrost odzivanja, uspešnost reševanja in zadovoljstvo strank povišali.

Direktor Suumit Shah je postregel še z nekaj statistike. Čas do prvega odziva se je skrajšal s 104 sekund na nič sekund, čas reševanja problema pa z dobrih dveh ur na tri minute. Stroški so upadli za 85 odstotkov. Odločitev za zamenjavo zaposlenih z umetno inteligenco je označil kot težko, a nujno. Dejal je, da dandanes zagonska podjetja stremijo k dobičkonosnosti. Odzivi na njegovo potezo in predvsem na predstavljanje kot na veliko zmago so bili mešani. Poraja se realno vprašanje, koliko zaposlitev bo umetna inteligenca v prihodnosti nadomestila. Goldman Sachs je izračunal, da je vsaj 300 milijonov služb v nevarnosti.