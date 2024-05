Večina transakcij s kriptožetoni je privid

Stabilni kriptožetoni, tako imenovani stablecoini, so v veliki meri privid, ugotavljajo v študiji, ki sta jo izvedla Visa in Allium Labs. Več kot 90 odstotkov transakcij ni organskih, torej jih ne izvajajo ljudje za trgovanje, plačevanje oziroma pošiljanje denarja. To postavlja pod vprašaj uporabnost teh žetonov.

V aprilu je bilo s stabilnimi kritožetoni izvedenih za 2,2 bilijona dolarjev transakcij, od česar jih je le za 149 milijard dolarjev od "organske aktivnosti". Ti lahko primerjamo z ekosistemom plačilne industrije, ki je težka 150 bilijonov dolarjev. S stabilnimi kriptožetoni se torej izvede manj kot promil transakcij. Najbolj popularen med njimi je USDC, na katerega odpade več kot polovica transakcij s stabilnimi kriptožetoni.

Zavedati se moramo, da je Visi v interesu, da obrani svoj položaj na trgu. Konkurenca pa rezultatov ne vidi tako črno. PayPal in Stripe sta na primer dejala, da se na tem področju dogajajo pomembne tehnološke spremembe. Predstavniki platforme Airwallex te iste rezultate vidijo kot znanilce obetavne prihodnosti.

Spremljanje obsega transakcij s kriptožetoni je sicer problematično, saj je treba poskrbeti, da ne štejemo dvojno in da jim pripišemo realne vrednosti. Konec leta 2021, ko je bila rast vrednosti parabolična, so obseg trga ocenjevali na 3000 milijard dolarjev. Glassnode sedaj ugotavlja, da je bila prava vrednost bolj verjetno koli 875 milijard dolarjev.

Vse to kaže, da imajo kriptožetoni še številne porodne težave in četudi bodo kdaj postali široko uporabljeno plačilno sredstvo, se to še ne bo zgodilo vsak hip.

