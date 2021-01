Večina podjetij še ni pripravljenih za digitalno prihodnost

Podjetje IBM je objavilo raziskavo opravljeno med 380 CIO-ti srednje velikih in velikih podjetij v ZDA in v Veliki Britaniji, iz katere je moč na žalost razbrati, da več kot 60% vprašanih družb še ni pripravljenih na IT modernizacijo, kot jo narekujeta in zahtevata razvoj družbe in gospodarskega okolja v prihajajočem obdobju.

Podjetja imajo čedalje večje težave pri organizaciji in izvajanju močne strategije, tako da je vedno več takih, ki zelo zaostajajo. Raziskava namreč prikazuje, da je kar 24% šele na začetku tega izziva. 80% vprašanih podjetij tudi priznava, da modernizacije ne bodo mogli izvršiti sami, temveč se bodo pri temu morali nasloniti na zunanje partnerje.

Ponudniki storitev v oblaku so seveda partnerji številka ena pri zagotavljanju manjkajočih storitev, saj se kar 95% vprašanih izreka za uporabo takšne ali drugačne kombinacije uporabe storitev javnih, hibridnih in zasebnih oblakov. Po mnogih letih skepse se je jeziček na tehtnici očitno nagnil na uporabo javnih storitev. 53% vprašanih cilja na javni oblak, 48% na hibridnega in 45% zasebnega. Seštevek je na prvi pogled večji od 100%, toda zato, ker se veliko podjetij še ni odločilo za eno od naštetih strategij.

Velik dejavnik pri večjemu naslanjanju na javni oblak izhaja iz dejstva, da podjetjem zdaj že kronično primanjkujejo ustrezno izobraženi kadri. Kar 40% vprašanih meni, da v svojem krogu nimajo potrebnih znanj, da bi sami izpolnili svoje strateške ambicije.

Raziskava kaže tudi na zelo velike razlike med pripravljenostjo podjetij med različnimi državami. Na vprašanje, ali so podjetja bila iz stališča infrastrukture IT pripravljena na prihod bolezni COVID-19, je v ZDA pozitivno pritrdilo 56% podjetij, a le 23% podjetij v Veliki Britaniji. Razlike utegnejo biti drugod še večje.