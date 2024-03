Večina mobilnih aplikacij z naročninami ne ustvarja dobička

Poročilo podjetja RevenueCat razkriva, da večina aplikacij, ki svoje usluge ponuja v obliki plačljive naročnine, ne ustvarja dobička.

Poročilo podjetja RevenueCat, ki temelji na podatkih več kot 29.000 aplikacij, ugotavlja, da najuspešnejših 5% aplikacij v prvem letu ustvari 200-krat več prihodkov kot spodnja četrtina, medtem ko povprečni mesečni prihodek aplikacije po 12 mesecih znaša manj kot 50 USD. Zgolj 17,2% aplikacij doseže vsaj 1.000 USD mesečnih prihodkov, a tiste, ki to mejo presežejo, imajo večje možnosti za nadaljnjo rast. Kljub temu samo 3,5% aplikacij doseže prag 10.000 USD, ki naj bi neodvisnemu razvijalcu omogočil popolno posvetitev razvoju aplikacij. Poročilo nadalje ugotavlja, da največ prihodkov ustvarijo medicinske in telovadne aplikacije. Pri RevenueCat napovedujejo, da bodo aplikacije v prihodnje kombinirale naročniške modele z drugimi metodami monetizacije in izkoriščale umetno inteligenco za personalizacijo uporabniške izkušnje.