Večina Američanov meni, da je umetna inteligenca grožnja človeški prihodnosti

K temu so gotovo prispevali tudi filmi in ostala popularna kultura, a večina Američanov se umetne inteligence boji. Eksistencialno boji. V zadnji raziskavi, ki sta jo opravila Reuters in Ipsos, jih je 61 odstotkov odgovorilo, da umetna inteligenca lahko predstavlja nevarnost za prihodnost človeštva.

V anketi je sodelovalo 4415 odraslih, ki so bili izbrani reprezentativno. Potekala je od 9. do 15. maja, pokazala pa je tudi na zanimive razlike med različnimi skupinami ljudi. Republikanci so bili v povprečju bolj bojazljivi, saj jih je 70 odstotkov menilo, da je umetna inteligenca tveganje za prihodnost človeštva, pri demokratih pa je takšnih le 60 odstotkov. Skupno je 61 odstotkov ljudi mnenja, da to drži (niso vsi ljudje pripadniki kakšne stranke), 22 odstotkov pa, da ne. Preostali so bili neopredeljeni.

Ob tem velja postaviti številke še v perspektive. Medtem ko se umetne inteligence boji 61 odstotkov ljudi, jih je 82 odstotkov zaskrbljenih zaradi recesije in 77 odstotkov zaradi kriminala. Umetna inteligenca torej ni največja nevarnost, ki jo zaznava javno mnenje.

So pa do nje mestoma skeptični tudi strokovnjaki. OpenAI-jev izvršni direktor Sam Altman se je javno zavzel za več nadzora in regulacije. Že marca pa je zaokrožilo pismo več strokovnjakov, naj se vsaj za pol leta ustavi razvoj. Regulativno medtem pospešeno pripravljajo na Kitajskem, v Evropi in z nekaj zaostanka tudi v ZDA.

Reuters