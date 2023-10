Objavljeno: 25.10.2023 05:00

Več tožb zoper Meto zaradi škodljivega vpliva na otroke

Kar 41 ameriških zveznih držav je vložilo tožbo zoper Meto, ki je rezultat preiskave podjetje v več državah, ki se je začela leta 2021. V tožbi podjetju očitajo, da s svojo storitvijo škoduje otrokom in povzroča njihovo odvisnost od družbenih omrežij.

Preiskavo je vodilo tožilstvo v Massachusettsu, ki je preiskovalo vpliv Instagrama na mlade uporabnike. Povod je bila žvižgačica Frances Haugen, ki je razkrila informacije, da se je Meta (tedanji Facebook) zavedal škodljivosti Instagrama, zlasti za mlada dekleta.

V osmih zveznih državah so sedaj vložili tožbe zoper Meto, kjer ji očitajo zlorabljanje ranljivosti mladih uporabnikov za povečevanje dobička. Preostalih 33 držav se je pridružilo tožbo na zveznem sodišču v Kaliforniji. Gre za največji tovrstni proces v zgodovini, ima pa tudi podporo obeh ameriških strank, in predstavlja najresnejši poizkus regulacije družbenih omrežij.

Iz Mete so sporočili, da so nad potezami razočarani in da sodelujejo pri pripravi jasnih standardov za uporabo aplikacij pri različni starosti. A tožilstvo temu ne verjame. Trdi, da Meta namenoma uporaba funkcije, ki še dodatno zlorabljajo mlade uporabnike in jih skušajo čim dlje obdržati na svojih straneh. Šele po letu 2021 so uvedli nekatere spremembe, ki staršem vsaj malce lajšajo nadzor nad uporabo Instagrama svojih otrok.