Več sto milijonov uporabnikov Androida bo potrebovalo nov telefon

Uporabniki s pametnim telefononom, ki uporablja operacijski sistem Androidom 12, morajo razmišljati o nadgradnji.

Google je konec marca 2025 uradno zaključil podporo za Android 12 in različico 12L, kar pomeni, da naprave s tem operacijskim sistemom ne bodo več prejemale varnostnih popravkov. Odločitev sicer ni presenetljiva, Android 12, znan pod kodnim imenom Snow Cone, je izšel oktobra 2021 in takrat prinesel pomembne novosti, kot so prenovljen uporabniški vmesnik Material You, izboljšane nastavitve zasebnosti ter nove geste. A tako kot pri večini Android različic, Google po približno treh letih in pol postopoma zaključi s prenašanjem varnostnih popravkov iz novejših verzij v starejše.

Najbolj skrb vzbujajoče dejstvo ob vsem tem je, da Android 12 še vedno uporablja približno 12,5 % vseh Android uporabnikov po svetu. Če upoštevamo, da je aktivnih več kot tri milijarde Android naprav, to pomeni, da več kot 370 milijonov telefonov ostaja brez zaščite pred novimi ranljivostmi. Za uporabnike to pomeni povečano varnostno tveganje, saj vsaka nova ranljivost v sistemu Android 12 ostane nezakrpana in lahko postane tarča napadov. Če telefon ne omogoča nadgradnje na novejšo različico sistema, je najvarnejša pot v prihodnost nakup nove naprave.