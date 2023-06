Več kot polovica podjetij v EU uporablja oddaljeno sestankovanje

Najnovejša raziskava agencije Eurostat potrjuje, da je pandemija trajno spremenila poslovno sestankovanje. V letu 2022 je v povprečju več kot 50% podjetij z 10 ali več zaposlenimi opravljalo sestanke prek video ali zvočnih povezav. Največ tovrstnega sestankovanja je na Švedskem (79,4%), sledijo Finska, Danska, Malta in Irska.

Najmanj pa možnosti oddaljenega sestankovanja uporabljajo v Bolgariji (28,2%), Romuniji, Madžarski, Grčiji in Slovaški. Slovenija je s 46,2% rahlo pod evropskim povprečjem. Oddaljeno sestankovanje je še posebej uporabljeno pri komunikaciji med podjetji in strankami, a podjetja vse več sestankov na daljavo opravljajo z zaposlenimi, ki delo opravljajo na daljavo.

Če ob videokonferenčnih sistemih dodamo še možnost oddaljene komunikacije prek elektronske pošte, skupne shrambe podatkov in poslovnih aplikacij, oddaljeno komunikacijo opravlja že 57% podjetij v EU. Je pa kultura oddaljenega sestankovanja zelo različna v odvisnosti od velikosti podjetij. Pri velikih (250 in več zaposlenih) oddaljeno sestankovanje uporablja kar 91% podjetij. Pri srednjih (50 do 250 zaposlenih) pade to na 77,2%, pri malih podjetjih pa je ta delež le še 52,4%.