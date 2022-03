Objavljeno: 2.3.2022 09:45

Več družbenih omrežij blokiralo kanale RT in Sputnika v Evropi

Youtube je zaprl kanale ruskih medijev RT in Sputnik v Evropi. Za ukrep so se odločili zaradi ruskega napada na Ukrajino, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz podjetja. Za podoben ukrep sta se odločila tudi omrežje Tiktok in podjetje Meta, ki ima v lasti omrežji Facebook in Instagram.

"Zaradi vojne v Ukrajini s takojšnjim učinkom zapiramo kanale na Youtubu, ki so povezani z RT in Sputnikom v Evropi," je sporočil tiskovni predstavnik platforme.

Ob tem so napovedali, da bo tehnična izvedba zaprtja številnih kanalov verjetno trajala nekaj časa. Iz Slovenije sicer kanali RT in Sputnika na Youtubu niso več dosegljivi.

Platforma je že lani septembra med drugim zaprla in odstranila nemške kanale RT. Takrat so se za ukrep odločili zaradi širjenja lažnih informacij o pandemiji covida-19, s čimer je RT kršil pravila platforme.

Prav tako je profile RT in Sputnika v Evropski uniji blokiralo podjetje Meta. Vodja političnega oddelka Facebooka Nick Clegg je na Twitterju utemeljil, da so za blokado prosile vlade več držav EU.

Blokado profilov je potrdil tudi predstavnik družbenega omrežja Tiktok, ki je v lasti kitajskega koncerna Bytedance.

Od danes aplikacij RT in Sputnik tudi ni več mogoče naložiti iz evropskega dela tržnice Google Play, poroča Reuters.

Pri t. i. geoblokadi se omeji dostop do vsebin na podlagi IP-naslovov, iz katerih je razvidna lokacija uporabnika.

Medtem so pri omrežju Twitter uvedli posebna opozorila za tvite profilov, ki jih povezujejo z ruskimi državnimi mediji.

RT in Sputnik, ki sta v državni lasti, veljata za propagandni stroj Kremlja in sta bila že pred tem predmet kritik, češ da v imenu Moskve širita teorije zarote, dezinformacije in upravičujeta napad na Ukrajino. Minuli konec tedna je tudi Evropska komisija prepovedala delovanje RT in Sputnika.