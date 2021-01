Vdori v pametne naprave: pokličejo specialce in jih gledajo

Na temnih straneh interneta se najdejo posnetki z domačih kamer, kako ameriške posebne policijske enote vdirajo v stanovanja iščoč napadalce. Toda v stanovanjih in hišah, kamor vdre policija, ni nobenih kriminalcev. Gre za lažne prijave (swatting), ki niso novost, so jih pa v zadnjem času nadgradili z vdiranjem v pametne naprave.

Da je swatting nevarno in nezakonito početje, policija ves čas opozarja. Pred tremi leti so nekega možakarja v Kansasu po taki lažni prijavi celo ustrelili, še več pa je bilo primerov neusodnih poškodb. FBI pa sedaj opozarja na zadnjo novost pri teh potegavščinah. Hekerji vdrejo v pametne naprave v pametnih domovih žrtev, potem pa kar prek njih pokličejo policijo in prijavijo situacijo s talci ali kaj podobnega. Celotno policijsko akcijo pa potem spremljajo kar prek pametnih kamer, v katere so vdrli, in jo proti plačilu prenašajo na spletu.

Vdreti v uporabniške račune sploh ni težko, saj ljudje pogosto recikliramo gesla in jih uporabljamo na več straneh. Na internetu se najdejo celotni seznami pobeglih uporabniških imen in gesel s kompromitiranih strani, ki jih potem napadalci samo preverijo še drugod.

Zloraba je potem enostavna in v resnici omejena le z domišljijo napadalci. V nekaterih primerih so prek pametnih kamer in zvočnikov zgolj žalili in zmerjali prestrašene lastnike, v drugih primerih so jim poslali na vrata specialne enote policije in se v vsaj enem primeru verbalno znesli celo nad policaji po akciji – seveda na daljavo.

FBI zato uporabnikom pametnih naprav svetuje, da uporabljajo unikatna močna gesla, v nobenem primeru pa ne tovarniških. Prav tako svetujejo redno menjavo.

BBC