Vdor v aplikacijo za hranjenje kriptovalut uporabnikom povzročil milijonsko škodo

Uporabnike priljubljene aplikacije za hranjenje kriptovalut Atomic Wallet je doletela velika katastrofa, saj so neznani napadali izkoristili ranljivosti in vdrli v več denarnic. Škode je za vsaj 35 milijonov dolarjev, po drugih ocenah pa prek 50 milijonov dolarjev.

V soboto prvi opazili, da je zmanjkalo nekaj kriptovalut oziroma da so se preselile na neznane račune. Proizvajalec trdi, da je prizadetih manj kot odstotek komitentov, kar pa je še vedno odstotek preveč. Pričakovati je, da se bo ocena z novimi prijavami škode še povečevala.

Atomic Wallet je denarnica za Windows, macOS in Linux, Android in iOS. Uporabnikom omogoča shranjevanje in prenos več kot tisoč različnih kriptovalut, imela pa naj bi pet milijonov uporabnikov. Estonska aplikacija nima centralnega skladišča kriptovalut, temveč uporabniki obdržijo zasebne ključe in varnostne fraze. Kriptovalute so shranjene v verigi blokov, Atomic Wallet pa je v bistvu zgolj način za evidenco in varovanje ustreznih ključev, ki omogočajo premik.

Na internetu so se pojavile zgodbe ljudi z različnimi nivoji zaščite, ki imajo rdečo nit, da so bili oropani. Kaj točno se je zgodilo, Atomic Wallet še ugotavlja.