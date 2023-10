Objavljeno: 12.10.2023 07:00

VBScript se poslavlja

Po 27 letih je VBScript prispel do konca svoje poti. Microsoft je sporočil, da bo iz naslednjih verzij Windows v celoti odstranil ta nekdaj zelo priljubljeni skriptni jezik. Uvrstili so ga namreč na seznam zastarelih funkcionalnosti v Windows, kjer so tudi na primer WordPad, Cortana in številne druge funkcije. To pomeni, da se ne posodabljajo več, a še niso izbrisane, jih bodo pa v eni izmed prihodnjih verzij odstranili.

Pred mesecem dni smo poročali, da se je na isti zloglasni seznam uvrstil na primer WordPad. VBScript ima podobno dolgo brado, saj smo ga s polnim imenom Visual Basic Scripting Edition prvikrat ugledali leta 1996. Njegova zadnja verzija 5.8 sploh ni več nova, saj je izšla davnega leta 2010. To je bil jasen indic, da ga bo slej ko prej vzela teta s koso. Njegov zaton se je začel leta 2006, ko je PowerShell prevzel večino skriptnega programiranja v Windows.

Izven Windows pa VBScript nikoli ni zares zaživel, temveč so na internetu uporabljali JavaScript. Zato je Microsoft v Internet Explorerju VBScript zastaril že leta 2016, leta 2019 ga je popolnoma onemogočil. Sedaj ga bo konec še v Windows, kar je konec koncev tudi prav. Preveč virusov je v zgodovini uspevalo prav zaradi njega.