Objavljeno: 4.7.2023 07:00

Vas zanima izvorna koda originalnega Far Cry?

Na internet je pricurljala izvorna koda kultne igre Far Cry, ki je izšla pred skoraj dvema desetletjema. Na spletni strani archive.org je od konca junija dostopna izvorna koda originalnega Far Cry iz leta 2004.

Najpogumnejši navdušenci, ki so kodo prenesli in skušali prevesti, pravijo, da ni čisto cela, je pa blizu. Prevede se s 332 napakami. Komentatorji na archive.org ugotavljajo, da gre najverjetneje za verzijo, ki so jo uporabili za vgradnjo zaščite pred kopiranjem DRM. Koda, ki nosi oznako verzije 1.34, se je medtem že znašla tudi na neuradnem Githubu.