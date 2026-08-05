Objavljeno: 5.8.2026 11:00

Vaš telefon skrivaj sledi vsakemu koraku

Odkrita sistemska pomanjkljivost pametnih telefonov razkriva težavo: ko enkrat odobrimo dostop do lokacije, do nje dostopajo vsi.

Nenamerno deljenje lokacijskih podatkov prek oglaševalskih orodij predstavlja vse večjo grožnjo zasebnosti uporabnikov pametnih telefonov, opozarja najnovejša raziskava organizacije Electronic Frontier Foundation. Številne aplikacije, na primer vremenske ali športne storitve, za svoje osnovno delovanje povsem upravičeno zahtevajo dostop do natančne lokacije naprave. Težava pa nastane, ker vgrajena orodja za razvijalce, znana kot SDK-ji, samodejno prevzamejo ta sistemska dovoljenja. Če razvijalci te možnosti v kodi ročno ne izklopijo, orodja natančne lokacijske podatke uporabnikov samodejno pošiljajo oglaševalcem in preprodajalcem podatkov.

Številni ustvarjalci aplikacij se sploh ne zavedajo, da z integracijo teh brezplačnih ali komercialnih orodij za monetizacijo privzeto delijo občutljive podatke svojih uporabnikov s tretjimi osebami. Operacijski sistemi sicer omogočajo podeljevanje dovoljenj na ravni posamezne aplikacije, vendar pri tem ne razlikujejo med potrebo same aplikacije in željami vgrajenih oglaševalskih modulov. Ko je dovoljenje enkrat odobreno, imajo do lokacije prost dostop vsi vključeni programski deli. Zbrani podatki o gibanju uporabnikov nato prek preprodajalcev pogosto končajo v rokah komercialnih podjetij ali celo državnih obveščevalnih služb, ob morebitnih varnostnih vdorih pa predstavljajo tudi veliko tveganje za zlorabo osebnih podatkov. Pri organizaciji EFF zato razvijalce pozivajo k doslednemu pregledu dokumentacije uporabljenih knjižnic ter ročnemu onemogočanju vsakršnega nepotrebnega zbiranja podatkov.