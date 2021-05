"Varnostni incident" že tri dni onemogoča dostop do prečiščene zakonodaje

Čeprav se zakoni in drugi akti objavljajo v Uradnem listu, je pravi nepogrešljivi pripomoček Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PISRS), kjer so brezplačno dostopni veljavni in neaktivni predpisi, vsi v prečiščenih oblikah. Zaradi hekerskega napada PISRS že tri dni ni dosegljiv, s čimer je omejen dostop do pravnih informacij v Sloveniji.

PISRS upravlja Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je v ponedeljek kriptično zapisala, da se je zgodil "varnostni incident", zaradi česar je PISRS nedostopen. Kdaj bo težava odpravljena, ni jasno. Služba pravi, da bo PISRS nazaj v najkrajšem možnem času, karkoli že to pomeni.

PISRS je spletna stran, ki je po eni strani izjemno pomembna za navigacijo po čedalje hitreje razraščajoči zakonodaji, po drugi strani pa je to stran, ki ne predvideva interakcije z uporabnikom. To pomeni, da je lahko povsem pasivna in s tem odporna na vdore. Ne le da se je vdor vseeno zgodil, niti v treh dneh strani niso uspeli restavrirati iz varnostnih kopij.