Varnostne pomanjkljivosti v protokolih 5G

Raziskovalci varnostnega podjetja Positive Technologies so objavili poročilo, v katerem opisujejo varnostne pomanjkljivosti v nekaterih ključnih tehnologijah 5G.

V izjavi o poročilu so poudarili morebitne varnostne luknje pri protokolu PFCP (packet forwarding control protocol), ki se uporablja za povezave do uporabnikov. Ta naj bi imel »več potencialnih ranljivosti«, med drugim možnost napada DOS (denial of service), s katerim bi se dalo preprečiti dostop uporabnika do storitev, ali pa preusmeriti podatkovni promet.

V ločenem poročilu je tudi evropska agencija ENISA, odgovorna za računalniško varnost, omenila več potencialnih ranljivosti tehnologij 5G. Po njihovih besedah bo ključno, da EU skrbi za sodelovanje med članicami za razvoj skupnih varnostnih standardov omrežij 5G.