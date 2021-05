Objavljeno: 20.5.2021 15:49

Varnost na Applovih računalnikih naj ne bi bila sprejemljiva

Craig Federighi, vodja oddelka za programsko opremo, je varnost Applovih osebnih računalnikov označil za nesprejemljivo.

Govoril je v okviru tožbe podjetja Epic Games, ki obtožuje Apple monopolnega obnašanja na sistemih iOS. Tam je App Store edini način, da nameščamo aplikacije, za razlike od osebnih računalnikov Mac, kjer si lahko pač namestimo aplikacijo s kjerkoli – od Mac App Store do posredno preko spleta. Federighi je pri tem povedal, da je ravno zaradi take odprtosti varnost sistema MacOS bistveno slabša kot pri sistemu iOS. Hkrati je kot slabo prakso izpostavil sistem Android, ki ima različne trgovine z aplikacijami (in tudi možnost ročnega nameščanja programov preko datotek APK), ob tem pa (vsaj po besedah Federighija) tudi občutno več zlonamerne programske opreme.

Po našem mnenju ima sicer prav, a hkrati se nam zdi odprto okolje vseeno pomembnejše. Hkrati smo mnenja, da bi se lahko doseglo tudi kompromis – torej dovolj visok nivo varnosti ob programski fleksibilnosti in svobodi. Applu gre seveda za dobiček – trenutno imajo v rokah najpomembnejšo tržnico aplikacij, s katero imajo enormno prihodkov ob zelo majhnih stroških.