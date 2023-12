Objavljeno: 14.12.2023 07:00

V ZDA zaradi varnosti vpoklicali skoraj vsa vozila Tesla

Tesla bo v ZDA vpoklicala več kot dva milijona svojih prodanih vozil, ker so odkrili težavo v sistemu za asistenco Autopilot. To je posledica izsledkov dvoletne preiskave NHTSA (Uprava za varnost na avtocestah), ki je analizirala več prometnih nesreč, v katerih so bile udeležene tesle. Glavna težava je način, kako Autopilot preverja, ali je voznik pozoren na vožnjo, saj Autopilot ni sistem za avtonomno, temveč zgolj asistirano vožnjo.

Vpoklicana so vozila modelov Tesla Y, S, 3 in X, ki so bila proizvedena med 5. oktobrom 2012 in 7. decembrom letos. Vpoklic se bo izvedel kot programska posodobitev, ki bo dodala nove mehanizme za zagotavljanje pozornosti voznika in opozorila. Posodobitev za Autosteer, ki se lahko uporablja le na nekaterih avtocestnih odsekih, bo odslej geozaklenjen nanje.

Teslin sistem Autopilot je nevaren, ker ljudje od njega pričakujejo več, kot lahko ponudi. Asistenčni sistem sicer omogoča upravljanje krmila, zaviranje in pospeševanje, a kljub temu to ni avtopilot v smislu samodejne vožnje. Vozniki so našli cel kup načinov, kako lahko sistem pretentajo in ga aktivirajo, četudi v resnici niso pozorni na dogajanje na cesti. Od leta 2016 se je zgodilo 35 nesreč, v katerih so bile udeležene Tesle, ki so najverjetneje aktivno uporabljale Autopilot. Umrlo je 17 ljudi.

Vpoklici v avtomobilski industriji sicer niso redki, že za Teslo je to drugi letos. Sploh če jih je možno izvesti s programsko posodobitvijo, ni pričakovati, da bodo vplivali na odnos potrošnikov do znamke.