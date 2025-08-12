Objavljeno: 12.8.2025 05:00

V ZDA šele sedaj ukinjajo dostop do interneta na klic

Ameriški telekomunikacijski velikan AOL bo 30. septembra ukinil tehnologijo, ki smo jo pri nas pokopali že pred desetletjem. Po 34 letih bodo ukinili klicni dostop do interneta (dial-up), ki je bil dolgo vrsto let edini način za dostop do interneta. Kasneje so ga prehitele širokopasovne povezave, ki pa v ZDA niso tako zelo razširjene kot drugod v razvitem svetu.

Še leta 2019 je kar 265.000 Američanov uporabljalo klicni dostop, kar je približno dva odstotka gospodinjstev z dostopom do interneta. Pri nas smo ga pokopali že prej. ARNES je pred devetimi leti ugotovil, da 40 uporabnikov v celotni državi vendarle premalo, da bi še ohranjali infrastrukturo za klicni dostop do interneta. Davnega 1. junija 2016 so pionirski način dostopa do interneta ukinili.

To ni edino področje, kjer ZDA zaostajajo. Spomnimo, da so lani v ZDA uvedli možnost elektronske oddaje dohodninske napovedi, medtem ko imamo v Sloveniji eDavke od leta 2003. Prihodnje leto naj bi v ZDA dobili možnost oddaje drugih davčnih vlog prek spleta. Še vedno pa se Američani nočejo ločiti od čekov.