Objavljeno: 6.2.2025 05:00

V ZDA onemogočili spletne nakupe iz Kitajske

Se spomnite negodovanja, ko je Evropska unija leta 2021 ukinila izjemo za pakete do 22 evrov, za katere moramo danes plačati DDV? V ZDA je doslej taka izjema veljala do 800 dolarjev, novi ameriški predsednik pa jo je ukinil. Pošta se bo utopila v carinskih postopkih, zato so do nadaljnjega preprosto ustavili sprejemanje paketov iz Kitajske in Hongkonga.

Ob uvedbi 10-odstotnih carin na kitajske izdelke je Donald Trump ukinil izjemo de minimis. Ta je veljala za pakete do vrednosti 800 dolarjev, ki so bili oproščeni carine in davka. Sprva je bila ureditev namenjena posameznikom, ki so prejeli kakšno darilo, a do danes se je razvila v velikanski mehanizem prodaje iz Kitajske. V minulem letu je bilo tako dostavljenih 1,3 milijarde paketov.

Nič več, pravi Trump. Izjema je ukinjena, za vse pakete bo treba izvesti celotni uvozni postopek. To pomeni obračun carin, morebitnih dodatnih dajatev (trošarin, kazenskih carin itd.) in davkov. Hkrati pa to prinaša bistveno več dela za Pošto. Na meji so že začeli zavračati tovornjake, ki imajo tudi kitajska pakete, kaj bo z letali, še ni jasno. Ameriška Pošta (USPS) je dejala, da začasno ukinjajo sprejem in dostavo paketov iz Kitajske in Hongkonga. To ni presenetljivo, saj so doslej dnevno ocarinili 100.000 paketov, sedaj pa jih bodo morali več kot tri milijone.

Priznajmo pa tudi, da je (bila) 800 dolarjev res velikodušna izjema. V EU carine ni do 150 evrov, DDV pa plačamo vedno. In v Sloveniji še carinski postopek, drugod pa ne nujno.