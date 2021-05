V ZDA motena oskrba s tekočimi gorivi zaradi hekerjev

Hekerski napadi na infrastrukturo postajajo realnost, ki ima zelo resne posledice tudi izven računalniških omrežij. V ZDA so zaradi napada z izsiljevalskim virusom na računalniški sistem Colonial Pipeline, ki upravlja naftovod iz Teksasa do vzhode obale, omenjeni naftovod ustavili. Motena je dobava po sistemu cevovodov, prek katerih se prenese polovica goriv za vzhodno obalo ZDA. Vlada je morala sprejeti izredne ukrepe, da bi preprečili pomanjkanje energentov.

Podrobnosti o napadu, ki ga preiskujeta tako FBI kakor najeto podjetje za računalniško varnost FireEye, so še skope. Zgodil se je v noči s petka na soboto po slovenskem času, vključeval pa naj bi izsiljevalski virus. Hekerji sicer niso neposredno ugasnili naftovoda, temveč je bil v to prisiljen upravljavec, da je zaustavil širjenje virusa in preprečil nastajanje škode na infrastrukturi.

Zaradi tega je moralo 18 zveznih držav sprejeti izredne ukrepe, s katerimi so dovolili prevoz goriv po cesti v obsegu in časovnih okvirjih, ki so večji od normalnih, ter prevoz s tankerji do pristanišč na vzhodni obali. Za zdaj podražitve goriv še ni, se pa pričakuje, da bi lahko ta teden cene zrasle za 2-3 odstotke.

Stanje se le počasi umirja. Včeraj zvečer so sporočili, da so nekaj manjših krakov spet zagnali, glavne štiri veje pa so še vedno zaprte. Za napad trenutno sumijo vzhodnoevropsko hekersko skupino DarkSide, ki je verjetno pridobila dostop do računalniškega sistema prek programske opreme za oddaljen dostop (TeamViewer, Remote Desktop ipd.). Na internetu obstajajo orodja za iskanje povezanih računalnikov ter orodja za preverjanje gesel, iz vdorov pridobljene baze pa so tudi naprodaj.

Ko enkrat hekerji pridobijo dostop do sistema, pogosto bodisi ukradejo podatke in grozijo z razkritjem bodisi jih zašifrirajo. V obeh primerih za povrnitev sistema v prvotno stanje zahtevajo plačilo odkupnine. V konkretnem primeru še ni znano, ali so tudi zahtevali odkupnino in koliko je znašala.