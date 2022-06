V ZDA dobili prvi sklad, ki stavi na padec bitcoina

Da je vrag vzel šalo, kaže pojav prvega kotirajočega indeksnega sklada (ETF) v ZDA, ki zasleduje obratno vrednost bitcoina. Na newyorški borzi NYSE je začel kotirati sklad ProShares Short Bitcoin Strategy (BITI), ki omogoča staviti na padec cene bitcoina.

Pri prodaji na kratko stavimo, da bo cena osnovnega instrumenta v prihodnosti nižja kot danes. To ni le špekulativno orodje, dasiravno se največkrat omenja v tem kontekstu, temveč omogoča tudi zaščito. Lastniki bitcoina, ki se želijo zavarovati pred nihanjem cene, lahko bitcoin prodajo na kratko. Takšna pozicija pridobiva vrednost, če bitcoin pada, in obratno. S tem se zaščitijo pred nihanjem cene bitcoina, če ga ne morejo prodati (denimo ga potrebujejo zaradi poslovanja oziroma likvidnosti).

ProShares je oktobra kot prvi v ZDA ponudil ETF, ki je sledil terminskim pogodbam na bitcoin. Poenostavljeno povedano je omogočal staviti na prihodnjo ceno bitcoina. V naslednjih tednih je bitcoin splezal do rekordov na skoraj 70.000 dolarjev. Sedaj pa bitcoin že nekaj dni neusmiljeno pada in je že prebil mejo 20.000 dolarjev, zato nihče ne ve, do kam bo še padel.

V Kanadi in Evropi ETF-ji na bitcoin, tudi na kratko, že obstajajo.