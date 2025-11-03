Objavljeno: 3.11.2025 07:00

V ZDA bodo retroaktivno prepovedali DJI-jeve letalnike

Ameriška Zvezna komisija za telekomunikacija (FCC) je sprejela sila nenavadno odločitev in za nazaj prepovedala uporabo naprav, ki jih je že odobrila in sprostila njihov uvoz v ZDA. Odločitev, da to smejo storiti, so sprejeli s tremi glasovi za in nobenim proti. Uperjena je proti kitajskemu proizvajalcu letalnikov DJI.

Že dlje časa je znano, da bodo po 23. decembru v ZDA avtomatično prepovedani vsi novi DJI-jevi izdelki, ker je podjetje uvrščeno na seznam problematičnih po zakonu o varnih in zaupanja vrednih telekomunikacijah (Secure and Trusted Communication Networks Act). Za uvoz bo potrebna posebna licenca oziroma dovoljenje.

DJI je to vedel, a so vendarle upali, da bodo vsaj obstoječi modeli lahko še naprej naprodaj. A nova možnost, da FCC za nazaj prepoveduje prodajo obstoječih modelov, to onemogoča. Zato je DJI začel ustanavljati slamnata podjetja, ki pod drugimi znamkami prodajajo enake izdelke. Letalnik Skyrover je zgolj preoblečen dron DJI, kamere Xtra so le preimenovane kamere DJI.

Odslej to ne bo več izvedljivo, ker bo FCC blokiral izdelke, če bodo vsebovali kakršnekoli DJI-jeve komponente, denimo antene. In vsi ti bodo po 23. decembru v ZDA prepovedani, medtem ko bodo drugod, tudi v Evropi, še naprej leteli brez ovir.