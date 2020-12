V zadnjem letošnjem Monitorju pogled na leto 2020

Objavljeno: 22.12.2020 07:00

Leto 2020 se počasi zaključuje, nedvomno gre za eno najbolj nenavadnih zadnjih par desetletij. V tej številki objavljamo poglobljen članek o eni letošnjih najpopularnejših straneh – COVID sledilnik, stran, ki je v Sloveniji postala de facto vir podatkov o poteku epidemije.

V projektu sodeluje preko 250 ljudi, poleg programerjev tudi statistiki, prevajalci, spletni oblikovalci, matematiki, pa seveda tudi epidemiologi, zdravniki in številni drugi. Uporablja odprta orodja, mesečni stroški delovanja so manj kot zaboj piva – seveda ob neštetih urah prostovoljnega dela.

Tako kot vsako leto tudi tokrat objavljamo daljši članek o napravah in tehnologijah, ki jih uporabljajo člani našega uredništva. Tudi tu se seveda pozna vpliv epidemije, saj tudi naše uredništvo večinoma dela od doma. Pri tem je vedno znova zanimivo, kako različni smo – nekateri so še globlje v pametnih domovih in njihovi avtomatizaciji, drugi so te projekte nekoliko opustili. Enim je bolj pomembna (in zanimiva) strojna oprema, drugi so v (računalniških) oblakih, tretji razmišljajo o ojačevalcih in mikrofonih, vmes se najdejo novi telefoni, fotoaparati in še kaj.

Med preizkusi velja izpostaviti novi Playstation 5, prva izmed konzol nove generacije, ki je prišla v naše kraje (na Microsoftov Xbox še čakamo). Novi Playstation prinaša seveda povsem novo strojno zasnovo, ta temelji na kombinaciji AMDjevega procesorja in namenoma razvite grafične kartice. Ponuja torej več kot dovolj surove moči, ob njej pa tudi zanimivo oblikovanje in povsem novi igralni plošček. Tudi iger je že kar nekaj, podpira pa tudi vse igre predhodnika, torej zelo priljubljenega Playstation 4.

Prejšnji mesec smo preizkusili Applov prenosnik s procesorjem ARM, tokrat pa smo v laboratorij dobili še Microsoftovo alternativo – hibridni prenosnik Surface Pro X SQ2. Gre za kombinacijo tablice s ovitkom, v katerega je integrirana tipkovnica, na njej tečejo Windows 10, prilagojeni za delo s procesorjem ARM. V praksi ponudi solidno izkušnjo, a vseeno zaostaja za omenjenim Applovim modelom – tako po zmogljivosti kot po podpori programov in celo po ceni.

O umetni inteligenci pogosto pišemo, velikokrat zgolj teoretično, tokrat pa smo preizkusili program Luminar AI, ki s pomočjo umetne inteligence zelo praktično retušira naše fotografije. Pri tem presega celo starega mačka Photoshop, saj prinaša nov veter na to področje, še bolj pa občutno poenostavljeno uporabo. Zanimiva pa je tudi nova akcijska kamera Insta360 One R, kjer dobimo v kompletu dve različni kameri, vse skupaj pa omogoča modularno kombiniranje različnih delov.

Med nenehnimi preizkusi se je spet nabralo nekaj novih pametnih telefonov, tokrat v srednjem in nižjem razredu. V prvega sodi Samsungov Galaxy A42 5G, doslej najcenejši telefon, ki pri nas že podpira omrežja 5G. Preizkusili smo tudi trojico novih tankih prenosnikov, od premijskega Huawei MateBook X do vstopnega Honor MagicBook 14, vmes pa še Microsoftov Surface Laptop Go.

Letos je področje videokonferenc po sili razmer doživelo pravi razcvet, tako smo se že drugič letos lotili pregleda dogajanja na tem področju. Novosti je kar nekaj, saj so podjetja pospešila razvoj različnih aspektov, denimo varnosti, povezljivosti in funkcij. Spustili pa smo se tudi na področje modernih elektronskih bančnih storitev, saj so te tudi pri nas v zadnjih letih močno napredovale.

V prilogi Monitor Pro, namenjeni poslovnemu IT, pa tokrat o digitalni preobrazbi.

Naslednja redna številka izide v torek, 26. januarja.

