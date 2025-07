Objavljeno: 31.7.2025 07:00

V Wyomingu bodo računalniki porabili več energije kot vsi ljudje

Ameriška zvezna država Wyoming resda sodi med manj naseljene, saj ima dobrega pol milijona prebivalcev, a je vseeno impresivno dejstvo, da bodo računalniki tam porabili več energije kakor ljudje. V kraju Cheyenne gradijo nov podatkovni center za uporabo umetne inteligence, ki bo spočetka porabil 1,8 GW električne energije, kasneje pa vse do 10 GW.

Že z 1,8 GW bo letno porabil 15,8 TWh električne energije, kar je petkrat več od vseh gospodinjstev v državi. Trenutno celotni Wyoming porablja približno 17,3 TWh energije, kar vključe vse sektorje - od gospodinjstev do industrije. Ko bo podatkovni center polno operativen, bo trošil 87,6 TWh letno. To je več od 43,2 TWh, kolikor Wyoming kot veliki izvoznik električne energije sploh proizvede.

Omrežje seveda takšnih obremenitev ne more prenesti, zato bodo zgradili nove elektrarne, plinske in na obnovljive vire. V Wyomingu imajo zaradi ugodnega podnebja že precej podatkovnih centrov, saj so se tja selili Microsoft, Meta in drugi. Novi podatkovni center bi lahko bil povezan s projektom Stargate, a to še ni potrjeno.