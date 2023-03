V Twitterju poslovni rezultati čedalje slabši

O Twitterju beremo večinoma katastrofične vesti, odkar ga je prevzel Elon Musk, a poslovnih rezultatov javno ne poznamo. Po neuradnih podatkih The Wall Street Journala pa je stanje zaskrbljujoče, saj so decembra prihodki padli za 40 odstotkov v primerjavi z letom poprej.

Da Twitterju nikoli ni šlo prav dobro, ni nobena skrivnost. V minulem desetletju je bilo podjetje le dvakrat dobičkonosno, nazadnje po letu 2019. Podjetje se je mučilo z monetizacijo platforme, kjer so bili glavni prihodki od oglaševalcev. A ti so se po Muskovih najavah, kako se bo moderiranje spremenilo, in predvsem po brutalnem predrugačenju podjetja, v katerem je odpustil tri četrtine zaposlenih – poslovili. Nekateri so se z akcijami in popusti, ki jih je nudil Twitter, kasneje vrnili, vsi pa ne.

Zasebnim podjetjem, ki ne kotirajo na organiziranih trgih, ni treba javno objavljati podrobnosti o poslovanju. Tako tudi ne vemo, koliko je resnice v Muskovih besedah iz dni takoj po prevzemu, da podjetje vsak dan ustvari štiri milijone izgube in da je pravzaprav rešil pred izgubo. A po neuradnih podatkih, mu to ni še ni uspelo, saj so bili rezultati minulega decembra porazni. Znižanje prihodkov za 40 odstotkov je podjetje preživelo le zato, ker je Musk brutalno krčil stroške, kot se je izrazil sam. To pa mu je uspelo z velikanskim odpuščanjem. Na Twitterju se dogajajo tudi druge spremembe, denimo razrast skrajnih vsebin, vrnitve nekdaj blokiranih vplivnežev itd.

Hkrati pa ima Twitter tudi finančni problem. Zaradi Muskovega prevzema mora podjetje plačati 13 milijard dolarjev dolgov, za kar so obresti tudi do milijarde dolarjev letno. Banke so neizprosne, še posebej ker kredita niso uspele zapakirati in prodati dalje, kot je to pri prevzemih navada. Na trgu veliko zaupanja v Twitter namreč ni.

WSJ