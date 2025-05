V Teksasu bi prepovedali družabna omrežja za mlajše od 18 let

V ameriški zvezni državi Teksas je tik pred glasovanjem zakon, ki bi prepovedal uporabo družbenih omrežij vsem osebam, mlajšim od 18 let.

Predlog zakona za prepoved družabnih omrežij mlajšim od 18 let trenutno čaka na glasovanje v teksaškem senatu. Če bo sprejet, ga bo moral pred koncem zakonodajnega zasedanja 2. junija potrditi še guverner. Zakon predvideva obvezno preverjanje starosti pri ustvarjanju uporabniških računov na družbenih omrežjih, kar spominja na že uveljavljene ukrepe pri pornografskih spletnih straneh v tej državi. Posebnost teksaškega predloga je tudi pravica staršev, da zahtevajo izbris računov svojih otrok, pri čemer bi morale platforme takšni zahtevi ugoditi v desetih dneh ali pa se soočiti z denarno kaznijo.

Teksas ni osamljen pri poskusih regulacije digitalnega prostora za mladoletne. Lani je Florida že uvedla zakon, ki v celoti prepoveduje uporabo družbenih omrežij otrokom, mlajšim od 14 let, ter zahteva soglasje staršev za najstnike do 16 let. Predlog v Teksasu gre še dlje, saj vključuje popolno prepoved za vse mlajše od 18 let, brez izjem. Na zvezni ravni ameriški senat prav tako razmišlja o podobnem ukrepu. V začetku leta 2024 je bil predlagan zakon, ki bi prepovedal družbena omrežja za otroke, mlajše od 13 let, vendar je ta trenutno obstal v fazi obravnave po odborih. Senatorja Brian Schatz (demokrat s Havajev) in Ted Cruz (republikanec iz Teksasa) sta pred kratkim namignila, da se zakon morda znova vrača v obravnavo.

Če bo zakon v Teksasu sprejet, bi lahko pomenil prelomnico v pristopu ameriških držav do urejanja digitalnega vedenja mladostnikov ter sprožil val podobnih ukrepov v drugih delih ZDA.