Objavljeno: 2.5.2024 11:00

V Teksasu vrhovno sodišče ni zadržalo zakona o preverjanju starosti obiskovalcev Pornhuba

Kontroverzni zakon, ki v Teksasu od uporabnikov terja, da za dostop do pornografskih strani dokažejo svojo starost, je prestal prvi test na vrhovnem sodišču. To je zavrnilo zahtevo za začasno zadržanje izvajanja zakona, ki zato še velja. Vsebinsko odločitev še čakamo.

Potem ko je višje sodišče odločilo, da zakon lahko začne veljati, so se nasprotniki obrnili še na zadnjo instanco, to je vrhovno sodišče. Slednje se do zakona še ni opredelilo, je pa zavrnilo zahtevo za izdajo začasne odredbe. Zakon zato velja, Pornhub pa je protestno ugasnil dostop do strani v Teksasu. Podobno so stran zatemnili tudi v Arkansasu, Mississippiju, Montani, Severni Karolinu, Utahu in Virginiji, kjer veljajo ali se pripravljajo podobni zakoni.

Spomnimo, da je prvostopenjsko sodišče avgusta lani zakon začasno zadržalo, nato pa je zadržanje odpravilo višje sodišče. Sedaj vrhovno sodišče odloča, ali bo primer sprejelo v obravnavo. Dokler zakon velja, morajo strani zagotavljati preverjanje starosti obiskovalcev, ki mora biti temeljito. Preprost klik na gumb Star sem 18 let, ne zadostuje. Nasprotniki zakona se sklicujejo na pravico do svobode govora in sodbe iz let 1997 in 2004.