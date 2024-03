Objavljeno: 12.3.2024 07:00

V Teksasu bodo morali za dostop pornografije dokazati starost

Prizivno sodišče v Teksasu je razsodilo, da država lahko začne uporabljati zakon o obveznem preverjanju starosti pri dostopu na pornografske spletne strani. V tesni odločitvi z 2 proti 1 je odločilo, da varovanje otrok prevlada nad pravico do svobode izražanja. Kontroverzna odločitev, ki se opira na precedenčni primer iz leta 1968, ignorira številne kasnejše razsodbe, zato bo gotovo pristala na vrhovnem sodišču.

Lanski zakon je sprva blokiralo sodišče na prvi stopnji, ki je avgusta z začno odredbo preprečilo njegovo uveljavitev. Nekaj tednov pozneje je nato prizivno sodišče z začasno odredbo zakon sprostilo, o čemer je sedaj tudi vsebinsko odločilo. Sodišče se sklicuje na primer iz leta 1968, ki je govoril o prodaji pornografske revije 16-letniku.

Kasnejših razsodb, ki so uveljavile pravico do svobode izražanja na internetu, pa sodišče ni upoštevalo. Znani razsodbi sta na primer Reno proti ACLU iz leta 1997 in Ashcroft proti ACLU iz leta 2004. Zaradi tega je praktično zanesljivo, da se bo primer preselil pred vrhovno sodišče. A dotlej bo zakon veljal, pornografske strani brez preverjanja starosti pa bodo lahko v težavah.