Objavljeno: 7.5.2024 08:00

V sredo se na Radio Študent vračajo časi Spectrumov

Ta teden bo Radio Študent praznoval 55-letnico delovanja, ob čemer nam bodo postregli z nekaj lekcijami iz računalniške zgodovine, ki jo je pomagal krojiti. V sodelovanju z Računalniškim muzejem bodo v jutri, torej v sredo 8. 5. 2024, organizirali pogovor z veterani iz njihove "softverske divizije".

Naši starejši bralci se spomnijo, da je Radio Študent svoj čas oral ledino na področju računalništva in internet v Sloveniji. To so bili časi, ko so prek radijskih valov oddajali cviljenje in piskanje, ki ga je bilo treba posneti na kaset, pa smo na Spectrumu lahko poganjali igre. To se bo zgodilo v sredo ob 21.30 v etru Radia Študent na 89,3 MHz.

Hkrati bodo v sredo ob 20.30 v Računalniškem muzeju organizirali pogovor z Žigom Turkom, soustanoviteljem in urednikom revije Moj Mikro, enem izmed pionirjev spleta v Sloveniji, nekdanjim članom legendarne Softverske redakcije in avtorju Virtual Shareware Libraryja ter orodja za izdelavo zbirk podatkov Woda. Drugi sogovornik bo Matevž Kmet, farmacevt, raziskovalec in vodja razvoja v raziskovalnem podjetju, sicer pa znan po slovenski videoigri Kontrabant na Spectrumu, ki jo je napisal skupaj s Turkom.

Ob 55-letnici bodo od danes do četrtka potekali še drugi dogodki.

Radio Študent in Računalniški muzej