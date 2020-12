V sporazumu glede Brexita so se dogovorili tudi o - brskalniku Netscape

V novem dogovoru o Brexitu se med drugim omenja prastari brskalnik Netscape in program za elektronsko pošto Mozilla Mail.

Strokovnjaki menijo, da gre za enostavno kopiranje starih dokumentov, saj sta oba programa označena kot »moderna programska oprema«. V dokumentih namreč najdemo stavek, ki govori o »modernih programih za elektronsko pošto Outlook, Mozilla Mail in Netscape Communicator 4.x«. Dokument priporoča tudi uporabo 1024 bitnega šifriranja RSA in algoritem SHA-1, oba sta že zastarela in ju je mogoče zlahka razbiti.

Zadnja različica Netscape Communicatorja je bila objavljena leta 1997. Leta 1998 je podjetje Netscape objavilo kodo tega paketa, na podlagi kode se je pod okriljem organizacije Mozilla razvil istoimenski brskalnik (vključno z drugimi programi, denimo odjemalcem za elektronsko pošto). Na podlagi tega se je razvil še danes uporabljani Firefox.

Dokument je strokovna javnost že skritizirala, saj je videti, kot da je nekdo med njegovim pisanjem le kopiral besedilo iz starih dokumentov in dogovorov. Najverjetneje iz zakona evropske unije iz leta 2008, ki uporablja enako besedilo. Sporazum o dogovoru med EU in Veliko Britanijo naj bi bil dolg 2000 strani, zato je tako iskanje bližnjic skorajda razumljivo...