V sodnem postopku razkrita prihodnost Xboxa

V sodnem sporu med FTC-jem in Microsoftom pri izvajanju dokazov prihajajo na plano tudi poslovne skrivnosti, ki jih je Microsoft želel še nekaj časa skrivati. Tako smo izvedeli, da prihodnje leto prihaja konzola Xbox Series X, ki bo imela prenovljen dizajn, nove funkcije in ne bo imela pogona za zgoščenke.

Konzola bo v obliki valja in bo imela kapaciteto 2 TB. Napajala se bo prek USB-C, krmilnik pa bo povsem na novo dizajniran. Imenoval se bo Sebille in bo imel tudi pospeškomer. Povezoval se bo z Bluetooth 5.2 in novim “Xbox Wireless 2”. Stala bo 500 dolarjev.

Pokukali pa smo še dlje v prihodnost. Daljnega leta 2028 Microsoft načrtuje polno konvergenco igranja v oblaku in fizične strojne opreme. Nova hibridna platforma bo nudila ročno konzolo, ki bo stala manj kot sto dolarjev, in oblačno storitev xCloud. Za strojno opremo naj bi skrbel AMD, ne vemo pa še, kdo bo razvil procesorsko jedro za umetno inteligenco NPU.