V Slovenskih računalniških trgovinah omejene zaloge

Koronavirus je med drugim načel tudi logistične povezave, hkrati pa je dvignil povpraševanje po določenih artiklih – tako kopnijo zaloge tehnične opreme tudi v naših računalniških trgovinah.

Eden izmed bolj popularnih artiklov so spletne kamere – teh v naših trgovinah skoraj ni več, najdejo se predvsem kaki dražji modeli. To seveda ne preseneča, saj je množica uporabnikov na enkrat prešla na delo od doma, tako raste potreba po telekonferencah, predavanjih in video sestankih. Med popularnejšimi kosi opreme so tako tudi slušalke z integriranimi mikrofoni.

Po naših podatkih naj bi naše trgovine in distributerji sicer imeli solidno zalogo opreme, med drugim tudi prenosnikov in posameznih komponent, a če pride do dolgotrajnejših karanten bo tudi ta zaloga začela kopneti. Večji problem znajo biti bolj obskurne komponente, katerih zaloge so že tako ali tako omejene. Pri manj pomembni opremi pa je že sedaj občutiti padec prodaje – manjši uvozniki v tem trenutku tako pogosto le odprodajajo obstoječe zaloge in ne naročujejo novih.

Analitsko podjetje IDC je sicer pred kratkim objavilo poročilo, po katerem naj bi skupna prodaja računalnikov v letošnjem letu padla. V prvi fazi bo šlo to na račun zaprtju fizičnih trgovin, izogibanju javnih krajev in splošno varčevanje potrošnikov, v drugi fazi pa za pomanjkanju inventarja, tako zaradi ovir pri logistiki kot zaradi ustavitve proizvodnih kapacitet.