Objavljeno: 20.5.2025 16:00

V Slovenijo prispel Uber

Danes je v Sloveniji, za zdaj le v Ljubljani, začela delovati aplikacija Uber. Po podatkih podjetja naj bi jo preneslo ali odprlo že več kot 150.000 ljudi. Uber bo v Sloveniji za zdaj deloval precej okrnjeno, saj je le posrednik, medtem ko se bodo cene določevale s taksimetri.

Uporabnik aplikacije v njej izbere lokacijo, kamor se želi pripeljati. Aplikacija mu prikaže okvirno ceno prevoza in ga poveže s taksistom, ki vožnjo sprejme. Po vožnji potnik plača znesek, ki ga izpiše taksimeter. Uber omogoča tudi ocenjevanje taksistov in potnikov ter pohvale in napitnine.

Povejmo torej izrecno: Uber ni ponudnik prevozov, temveč partner, ki nudi platformo za voznike taksijev z licencami. Cene so določene v skladu s predpisi, ki določajo uradne tarife v Ljubljani, potovanja pa bodo sledljiva prek aplikacije Uber.

V prihodnosti se bo Uber razširil tudi v druga mesta, če bodo uporabniki storitev sprejeli. K temu direktorica za Slovenijo in Hrvaško dodaja: "če bodo tudi lokalni organi in partnerji" podpirali Uber, so "pripravljeni storiti več". Ni skrivnost, da je Uber že lobiral za spremembo zakonodaje, ki bi omogočila plačevanje tudi prek aplikacije, ne le v skladu s taksimetrom. Prejšnja vlada je takšno zakonodajo že pripravila, a je aktualna vlada spremembe razveljavila.