Objavljeno: 12.3.2025 08:00

V Sloveniji umrl eden glavnih akterjev The Pirate Baya

Na Veliki planini je v strmoglavljenju letala življenje izgubil Carl Ulf Sture Lundström, ki ga je širša svetovna javnost spoznala v znamenitem sodnem procesu proti upravljavcem strani The Pirate Bay, ki je v letih 2005-2008 potekal na Švedskem. Lundström je bil na edini krovu svojega letala, ki je bilo na poti iz Zagreba v švicarski St. Moritz. V nesreči je bila močno poškodovana tudi koča, na katero je treščilo letalo, drugih žrtev pa ni bilo.

Lundström je bil zaradi vpletenosti v delovanje The Pirate Baya obsojen na plačilo 32 milijonov švedskih kron globe in na štiri mesece zaporne kazni, ki jo je tudi odslužil. Njegovo podjetje Rix Port80 je The Pirate Bayu zagotavljalo infrastrukturo za delovanje, s čimer je bil sokriv razpečevanja avtorsko zaščitenih vsebin in množičnih kršitev zakonodaje o avtorskih pravicah.

Nato je emigriral v Švico, kjer je živel vse odtlej. Pogosto je prihajal tudi na Hrvaško, kjer je imel drugo rezidenco. Svojo poslovno pot je začel s prodajo podjetja Wasabröd, v katerem je delež podedoval od očeta, ki ga je bil ustanovil. Wasabröd je kasneje kupil Sandoz, Lundström pa je dobil 77 milijonov švedskih kron, ki jih je vlagal v nove poslovne projekte.

Bil je tudi politično aktiven. V 80. letih je bil član skrajno desne organizacije Bevara Sverige svenskt (Ohranimo Švedsko švedsko), iz katere so izšli skrajno desni Švedski demokrati. Nato se je pridružil stranki Nova demokracija, ki je zahtevala njegov odhod, ko je postalo njegovo članstvo javno znano. Leta 2021 je za skrajno desno Alternativo za Švedsko kandidiral na volitvah v sinodo Švedske cerkve.