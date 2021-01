V skupni akciji onesposobili botnet Emotet

Europol in Eurojust sta koordinirala skupno akcijo nizozemskih, nemških, ameriških, britanskih, francoskih, litovskih, kanadskih in ukrajinskih organov, v kateri so onesposobili botnet Emotet. Pridržali so več posameznikov, zasegli so več strežnikov, denarja in zlatih palic in botnetu zadali smrtni udarec. Identificirali so tudi tiste kolovodje, ki še niso v priporu.

Nesnaga, ki se je začela širiti leta 2014, se je iz preprostega trojanca za krajo prijavnih podatkov e-bank spremenila v eno najbolj dovršen kod. Vektor za širjenje malwara je bila elektronska pošta, kjer se ždel v okuženih priponkah, ki jih je avtomatično pošiljal naokoli. Upravljavci botneta so dostop do okuženih sistemov prodajali dalje.

Emotet tako ni bil zgolj malware, temveč je bil orožje za najem. Kriminalci so lahko najeli njegove zmogljivosti, da so žrtvam podtaknili druge trojance, denimo za krajo osebnih podatkov ali zaklep datotek z izsiljevanjem. Po podatkih nizozemske policije je Emotet povzročil več sto milijonov dolarjev škode, po ukrajinskih ocenah pa celo 2,5 milijarde dolarjev.

