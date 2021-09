V Salvadorju se bliža dan bitcoina, javnost ni navdušena

Bliža se torek, ko bo v El Salvadorju po junija sprejeti zakonodaji bitcoin poleg dolarja postal uradno plačilno sredstvo. A javnost je daleč od navdušenja, mednarodne inštitucije pa El Salvador opozarjajo, da gre za preuranjeno potezo.

Svetovna banka je že pred tem zavrnila prošnjo El Salvadorja za tehnično pomoč pri uvajanju bitcoina kot uradne valute. Ob tem je poudarila, da je bitcoin premalo transparanten in preveč obremenjujoč za okolje, da bi lahko podprli njegovo široko uporabo. Mednarodno denarni sklad po drugi strani ni a priori proti bitcoinu, a opozarja, da so z načinom uvedbe v El Salvadorju makroekonomske, finančne in pravne težave.

Tudi javnost ni najbolj navdušena nad bitcoinom. Medtem ko analitiki svarijo, da gre za v resnici zgolj za potezo za pridobivanje pozornosti, ki jo izvaja avtoritaren režim, ankete kažejo, da manj kot pet odstotkov prebivalcev razume, kaj je bitcoin. Več kot dve tretjini nasprotujeta njegovi uporabi kot zakonito plačilno sredstvo. Vlada pa si prizadeva pridobiti zaupanje tudi z deljenjem 30 dolarjev v bitcoinih, ki bi jih ljudje lahko uporabili. Postavili so tudi več tisoč avtomatov, kjer je možen nakup bitcoinov.

Eden izmed glavnih razlogov, zakaj da se uvaja bitcoin, je lažje prejemanje nakazil iz tujine. V tujini dela ogromno državljanov, njihova nakazila domov pa predstavljajo petino BDP-ja. A v resnici je bitcoin neprimeren za to, saj ima visoke provizije in visoko volatilnost. Tega se zavedajo tudi prebivalci, ki v glavnem ne želijo teh nakazil v bitcoinih, temveč bi jih kar lepo v dolarjih.

Zanimivo bo opazovati, kaj se bo zgodilo v torek, ko naj bi bitcoin zaživel kot uradno plačilno sredstvo. Najverjetnejši scenarij je, da se ne bo zgodilo nič posebnega. Ljudje bodo pač še vedno množično uporabljali – dolarje.