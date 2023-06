Objavljeno: 20.6.2023 07:00

V sago o Redditu vmešani še izsiljevalski hekerji

Vojna, ki na Redditu poteka med upravo in skupnostjo v obliki moderatorjev in uporabnikov, postaja čedalje bizarnejša. Po stavki moderatorjev, ki so tudi zatemnili več kot osem tisoč subredditov, zaradi česar je za nekaj ur stran celo klecnila, so sedaj godljo začinili še čisto pravi hekerji. Če podjetje ne odstopi od napovedanih sprememb politike, ki so sprožili spore.

Reddit je bil namreč sporočil, da bodo začeli zaračunavati dostop prek API, kar uporabljajo zunanje aplikacije. Zgodba je kompleksna, a v osnovi gre za kompromis med plačljivostjo in brezplačnostjo. Reddit je ena največjih in najbolj spoštovanih spletnih strani, ki pa nikoli ni bila dobičkonosna. Letos gre na borzo, zato želi uprava to popraviti. Iz tega vidika je zaračunavanje dostopa prek API razumljivo.

A cena, ki so jo postavili, je absurdno visoka, zato bi vse tretje aplikacije enostavno umrle. To bi bilo še razumljivo, če bi bila uradna aplikacija dobra, a to ni. Še več, Redditu daje vrednost skupnost. Ta ista skupnost je napisala te aplikacije, ko uradne sploh še ni bilo – in še danes je uradna slabša. Ta ista skupnost tudi brezplačno moderira in ustvarja vsebine. Vse to Reddit dobiva zastonj, saj sama fizična arhitektura ni vredna veliko brez vsebin.

Sedaj pa je Reddit najprej z noro idejo, potem pa s trmastim vztrajanjem in ignoriranjem skupnosti izgubil ogromno dobrega imena. Vprašanje, kdo ima prav, nima jasnega odgovora. In sedaj se je v bitko vmešala še hekerska skupnost BlackCat, ki se je boja lotila na napačen način. A vendarle. Grozijo, da bodo objavili 80 GB ukradenih podatkov iz Reddita, ki naj bi jih bili dobili v februarskem vdoru. Neki incident se je tedaj zgodil, a njegov obseg javno ni znan.

Hekerji zahtevajo preklic sprememb, torej odpoved zaračunavanju dostopa prek API, ter za povrhu še 4,5 milijona dolarjev odkupnine. Navadni tatovi so, torej. Ob tem so še dodali, da ne pričakujejo plačila, zato bodo podatke verjetno primorani razkriti.