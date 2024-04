Objavljeno: 23.4.2024 07:00

V Rusiji v odsotnosti obsodili Metinega tiskovnega predstavnika

Vojaško sodišče v Moskvi je včeraj obsodilo tiskovnega predstavnike Mete, ker naj bi "javno zagovarjal terorizem". Andy Stone je bil obsojen v odsotnosti, kazen pa znaša šest let zapora. Ni pričakovati, da jo bo kdajkoli odslužil, seveda pa bo njegova svoboda potovanja po planetu nekoliko okrnjena, saj ne bo mogel v Rusiji naklonjene države s sporazumi o izročanju.

V postopku, ki ga je notranje ministrstvo sprožilo lani brez javno razkritih obtožb, je Stone sicer imel zagovornico. Valentina Filippenkova je dejala, da se bodo na odločitev pritožili. Razlog za obsodbo še ni javno znan, naj pa bi Stone s spletnimi komentarji upravičeval "agresivno, sovražno in nasilno vedenje" do ruskih vojakov, ki se vojskujejo v Ukrajini.

Vse od leta 2022, odkar je Rusija vojaško vdrla v Ukrajino, je Meta zaradi Facebooka in Instagrama v Rusiji opredeljena kot ekstremistična organizacija. Dober mesec po vdoru je Meta spremenila politiko, tako da so na omrežju dovoljene tudi bolj nasilne objave zoper Rusijo, ne pa tudi zoper ruske civiliste. Nasilje zoper ruske vojake so lahko objavljali le posamezniki, ki bivajo v Armeniji, Azerbajdžanu, Estoniji, Gruziji, Madžarski, Latviji, Litvi, Poljski, Romuniji, Rusiji, Slovaški in Ukrajini.

Ko je Stone marca 2022 objavil spremembo, je postal tarča ruske vlade. Spomnimo, da tudi Mark Zuckerberg nima vstopa v Rusijo.